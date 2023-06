Peter Janicek bringt mit Mission 1000 Deutschlands beste Vertriebspartner zusammen (FOTO)

München (ots) - Peter Janicek, Unternehmer und Vertriebsexperte, veranstaltet am

12. November 2023 das Event Mission 1000 in München, zu dem Deutschlands beste

Vertriebspartner zusammenkommen. Nachdem seine Mission 565 im vergangenen Jahr

bereits ein voller Erfolg war, freut er sich darauf, seine Veranstaltung nun zum

zweiten Mal bekannt zu geben und als erfolgreicher Unternehmer das Event zu

bereichern. Die Veranstaltung ist fast ausgebucht, beinahe alle verfügbaren

Plätze wurden reserviert.



Peter Janicek: "Unsere Mission 1000 bietet den Teilnehmern die einzigartige

Gelegenheit, von renommierten Rednern und erfolgreichen Unternehmern wertvolle

Einblicke in den Vertriebserfolg zu gewinnen. Mit Vorträgen über Erfolgsmindset

und Vertriebstechniken werden prominente Keynotespeaker wie Tobias Beck und

Andreas Buhr das Publikum begeistern."