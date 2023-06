DAX verteidigt 50er-EMA

Damit hat der DAX den 50er-EMA bei 15.912 Punkten am heutigen Donnerstag verteidigen können und damit neue Stärke angedeutet. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, bisher befindet sich der DAX lediglich in einer Korrektur.

Prallt der S&P 500 hingegen am 10er-EMA nach unten, so wie in den Vortagen der DAX, könnte es zu einem weiteren Kursrutsch im S&P 500 kommen, der zudem weiterhin überkauft ist. Gerät der S&P 500 weiter unter Druck, sollte auch der DAX weiter nachgeben.