Der ehemalige Vizepräsident der Europäischen Kommission Günther H. Oettinger hatheute auf dem vom Medienverband der freien Presse erstmals veranstalteten"Medienkongress der freien Presse" in Berlin einen besseren Dialog zwischenWirtschaft und Politik in Berlin angemahnt. Deutschland, das sich immer mehr zueinem "Absteiger-Land" entwickelt, brauche eine "Kultur des Muts zu Zumutungen",um den rezessiven Tendenzen wirkungsvoll zu begegnen. Zur Medienwirtschafterklärte Oettinger, dass der Verfügungshoheit der Verlage über ihreredaktionellen Produkte in Zeiten von KI höchste Bedeutung zukomme: "Die Medienbrauchen ein Copyright 3.0." In Richtung der Bundesregierung mahnte Oettingereine staatsferne, zeitlich begrenzte Förderung an: "Die Förderung von Zeitungenund Zeitschriften ist ordnungspolitisch angezeigt."Philipp Welte, MVFP-Vorstandsvorsitzender und Vorstand Hubert Burda Media(https://www.burda.com/) , hob das Vertrauen in die Medien als die "wertvollstealler Währungen" des Journalismus hervor: "Unser Versprechen der'Verantwortlichkeit im Sinne des Presserechts' ist das Fundament diesesVertrauens." Und für die Zukunft der Medien komme es in disruptiven Zeiten vonKI vor allem darauf an, das Wissen der Medienschaffenden und Medienunternehmenzu beschützen und eine angemessene Bezahlung zu organisieren. Der von der EUvorgelegte EU-AI-Act müsse als Chance genutzt werden, die "Verfügungshoheit derVerlage über ihre Inhalte zu gewährleisten und eine angemessene Vergütung zuregeln". Damit das gut gelänge, sei aber noch weitere politische Arbeit vonNöten.Der Chef des Bundeskanzleramts Wolfgang Schmidt ging in seiner politischenKeynote auf die am Vormittag veröffentliche gemeinsame Erklärung des MVFP zurKünstlichen Intelligenz ein. Aus seiner Sicht nicht vorstellbar sei, dassKünstliche Intelligenz Verlagsinhalte ohne angemessene Vergütung verwertendürfe. Die Bundesregierung strebe hier eine ähnlich gute Lösung wie beimLeistungsschutzrecht an. Das Thema Zustellförderung würde in der Bundesregierungauf unterschiedlichen Ebenen diskutiert - die Wichtigkeit des Themas sei allenbewusst. Allerdings bedürfe es in Zeiten der "Haushaltsnormalisierung einerintensiven Überprüfung durch die beteiligten Ministerien." Er führte weiter aus:"Die Presse ist wichtig. Eine freie, unabhängige Presse ist Voraussetzung fürunsere Demokratie", unterstrich Wolfgang Schmidt die Relevanz der Presseverlage.Für Allensbach (https://www.ifd-allensbach.de/) -Chefin Prof. Dr. Renate Köchersteht und fällt die Zukunft der Medien mit dem Zustand der "freien, qualitativenPresse". Die Urteilsfähigkeit der Bürger zu fördern und zu erhalten, sei diezentrale Rolle der Medien. Der Spiegel (https://www.spiegel.de/) -JournalistRené Pfister sprach sich in der Podiumsdiskussion zur Relevanz der Medien dafüraus, gegen die Radikalisierung des Netzes, eine "branchenweite, robusteDiskussion zu organisieren" und "der Filterblasen-Logik des Netzes zuwiderstehen."