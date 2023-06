Trainerschmiede gegen Fachkräftemangel im Weiterbildungsmarkt

Hamburg (ots) - Engpass an geeigneten Fachtrainer:innen & Produkttrainer:innen -

Kompakttraining GmbH & Co. KG bietet neue Produktlinie als Lösung an



Auch im Bildungswesen fehlt es an Fachkräften mit geeigneten Qualifikationen.

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG stellt dies aktuell bei ihren internen

Auswahlverfahren fest: Die Bewerber:innen sind kaum in der Didaktik und

Wissensvermittlung geschult, wodurch offene Stellen nicht nachbesetzen werden

können und das Wachstum gebremst wird. Bei den Kunden beobachtet der

Weiterbildungsanbieter ein ähnliches Bild. Entsprechend hoch ist die Nachfrage

für Train the Trainer Seminare.