ARTBIO startet die Entwicklung einer neuen Klasse von Alpha-Radioliganden-Therapien (Alpha Radioligand Therapies Designed) zur Maximierung des therapeutischen Potenzials

Mitbegründer sind die Radiopharmazie-Veteranen Roy Larsen, Ph.D. und Øyvind Bruland, M.D., in Zusammenarbeit mit F-Prime Capital und Radforsk, mit Unterstützung von Omega Funds

Unter der Leitung eines erfahrenen Teams von Experten aus der Industrie und der Radiopharmazie, darunter der

Gründungs-CEO Emanuele Ostuni, Ph.D., der Vorsitzende Ted W. Love, M.D.,

und die unabhängige Direktorin Susanne Schaffert, Ph.D.

CAMBRIDGE, Massachusetts, OSLO, Norwegen, LONDON und BASEL, Schweiz, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ – ARTBIO, Inc. (ARTBIO), ein in der klinischen Phase befindliches radiopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue Klasse von zielgerichteten Alpha-Radioliganden-Therapien (ART) entwickelt, gab seine Gründung mit einer Seed-Finanzierung in Höhe von 23 Millionen US-Dollar unter der Leitung von F-Prime Capital und Omega Funds bekannt. ARTBIO wurde 2021 von Roy Larsen, Øyvind Bruland, Radforsk und F-Prime Capital gegründet, um hochgradig zielgerichtete Krebstherapien zu entwickeln, indem das optimale Alpha-emittierende Isotop Pb212 mit Liganden gegen nachweislich tumorspezifische Zielstrukturen kombiniert wird. ARTBIO entwickelt außerdem einen völlig neuen Ansatz für die Herstellung von ART, um die Herausforderungen bei Produktion und Vertrieb zu meistern. Anfang 2022 stieß Emanuele Ostuni, ehemals Head of Europe for Cell and Gene Therapy bei Novartis Oncology, als CEO zu ARTBIO, um mit dem Aufbau des Weltklasse-Teams zu beginnen und die firmeneigene Technologie voranzutreiben. Gleichzeitig sicherte er sich zusätzliche Finanzmittel von F-Prime Capital und Omega Funds.

Die Finanzierung ermöglicht ARTBIO die laufende klinische Entwicklung seines Hauptprogramms AB001 zur Behandlung von Prostatakrebs. Mit diesen Mitteln wird das Unternehmen in der Lage sein, eine differenzierte Pipeline voranzutreiben, seine AlphaDirect -Pb-212-Isolationstechnologie weiterzuentwickeln und sein dezentrales Produktionsnetzwerk auszubauen.

„Unser einzigartiger Ansatz kombiniert die besten Eigenschaften von Pb212 mit rational entwickelten Liganden gegen tumorspezifische Zielstrukturen, um das volle therapeutische Potenzial der Alpha-Radioliganden-Therapie zu erschließen", so Emanuele Ostuni, Ph.D., Chief Executive Officer von ARTBIO. „Viele Krebspatienten haben nach wie vor nur wenige oder gar keine Behandlungsmöglichkeiten. Wir konzentrieren uns auf ART mit Pb212, weil sie Tumore selektiv und in einem optimalen Zeitrahmen zerstören können. Dies führt zu besseren Ergebnissen für die Patienten und ermöglicht die einfacher Handhabung durch das medizinische Personal. Wir kümmern uns jedoch gleichermaßen um den Aufbau eines dezentralen Produktions-Ökosystems, um das Potenzial dieser Therapien durch eine auf die kurze Halbwertszeit von Pb212 zugeschnittene Struktur zu maximieren."