Supernal schließt Partnerschaft mit UMBRAGROUP für neue leichtgewichtige Antriebstechnologie für eVTOL-Fluggeräte

PARIS, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Supernal LLC (das Unternehmen) und UMBRAGROUP gaben heute auf der Pariser Luftfahrtschau eine kontinuierliche Partnerschaft bekannt, um innovative Technologie einzusetzen, die die Flugkontrollabläufe in elektrisch angetriebenen Fluggeräten, die senkrecht starten und landen können (electric Vertical Takeoff and Landing Vehicles, eVTOL), verbessern wird. UMBRAGROUP wird Antriebe und Motorsteuerungselektronik liefern, die benötigt werden, um eine sichere Systemarchitektur für die zukünftigen Fahrzeuge von Supernal bereitzustellen, die das Unternehmen im Jahr 2028 für kommerzielle Flüge auf den Markt bringen will.