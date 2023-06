Berlin (ots) - Nach dem von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)erklärten Scheitern der Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn AG stehen dieZeichen anscheinend auf Streik. Die EVG will eine Urabstimmung unter denMitgliedern durchführen, die im Falle einer mindestens 75-prozentigen Zustimmungeinen unbefristeten Arbeitskampf ermöglichen würde. Ob es dazu kommt, istallerdings zweifelhaft. Zwar dürfte das Quorum weit übertroffen werden, denn beiden Bahn-Mitarbeitern ist ziemlich viel Dampf im Kessel, und mit dergewerkschaftlichen Konkurrenz der GDL im Nacken kann sich die EVG einen allzuschlechten Tarifabschluss schlicht nicht leisten.Zudem hat die EVG bei der Transdev-Gruppe, dem nach der DB hierzulande größtenBahnunternehmen, ein paar Markierungen gesetzt, hinter die sie kaum nochzurückgehen kann. Der Abschluss dort beinhaltet unter anderem eine zweistufigeLohnerhöhung von insgesamt 420 Euro bei einer Laufzeit von 21 Monaten. DieDeutsche Bahn beharrt dagegen sowohl auf anders verteilten Erhöhungen undspäteren Terminen als auch auf einer Gesamtlaufzeit von 27 Monaten.Das Zeitfenster für weitere Verhandlungen ist allerdings ziemlich groß. DasErgebnis der Urabstimmung wird frühestens in vier bis fünf Wochen vorliegen, unddie EVG schloss am Donnerstag weder die abermalige Aufnahme von Verhandlungen -was eine erneute Friedenspflicht bedeuten würde - noch den Eintritt in eineSchlichtung aus. Und wer die EVG-Führung in den vergangenen Jahren beobachtethat, kann sich angesichts ihrer stetigen Bereitschaft zu Reallohnverzichten zum"Wohle des Unternehmens" kaum vorstellen, dass sie ernsthaft auf einenErzwingungsstreik setzen wird. Es sei denn, der Druck der eigenen Basis zwingtsie dazu.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59019/5541292OTS: nd.DerTag / nd.DieWoche