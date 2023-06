US-Anleihen weiten Verluste aus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel weiter nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,50 Prozent auf 112,75 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries stieg im Gegenzug auf 3,80 Prozent. Beobachtern zufolge stellen sich die Märkte derzeit darauf ein, dass die Notenbank Fed die Leitzinsen noch über einen längeren Zeitraum auf einem hohen Niveau hält.

Neue Daten vom US-Immobilienmarkt übertrafen die Erwartungen. Die Bestandsverkäufe von Häusern stiegen im Mai überraschenderweise ein wenig. Im Monatsvergleich legten sie um 0,2 Prozent zu, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 0,7 Prozent erwartet./bek/nas