Fortschritte von FendX bei der Automatisierung der Hochskalierung der Produktion der Folie REPELWRAP gemeinsam mit Dunmore

OAKVILLE, ON 22. Juni 2023 / IRW-Press / FendX Technologies Inc. (CSE: FNDX, OTCQB: FDXTF, FWB: E8D) (das „Unternehmen“ oder „FendX“), ein Nanotechnologieunternehmen, das Oberflächenschutzbeschichtungen entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen entsprechend der am 12. April 2023 gemeldeten Entwicklungsstadien-Vereinbarung mit Dunmore International Corp. („Dunmore“), einer Betriebsgesellschaft von Steel Partners Holdings L.P. (NYSE: SPLP), erfolgreich die erste Entwicklungsphase abgeschlossen hat.

Gemäß der Entwicklungsstadien-Vereinbarung sah die erste Phase vor, dass Dunmore die Formulierung des McMaster-Laborprototypen für die Fertigung der Folie REPELWRAP an seine eigenen Fertigungsprozesse anpasst, und dies hat Dunmore erfolgreich abgeschlossen. Die in der ersten Phase von Dunmore hergestellten Folien wurden dann bei McMaster geprüft, und McMaster bestätigte, dass die Folien ähnliche Abweisungseigenschaften aufweisen wie der McMaster-Laborprototyp. Diese positiven Ergebnisse ermöglichen es Dunmore, in die nächste Entwicklungsphase überzugehen, die die Durchführung kleinerer Durchläufe an der kommerziellen Fertigungslinie umfasst, um mittelgroße Folien für weitere Prüfungen herzustellen. Ein wichtiger Schritt hin zur Entwicklung eines kommerziellen Produkts ist letztlich die Fähigkeit, den Herstellungsprozess der Folie REPELWRAP zu automatisieren.

Dr. Carolyn Myers, CEO von FendX, merkte dazu wie folgt an: „Wir freuen uns sehr, dass Dunmore den Laborprototypen der Folie REPELWRAPTM in seinem F&E-Labor erfolgreich replizieren konnte und nun mit der Automatisierung des Fertigungsprozesses starten kann.“ Dr. Myers fügte hinzu: „Diese Leistung stellt einen wichtigen Schritt in unseren Scale-up-Initiativen hat, da FendX einen bedeutenden Entwicklungsmeilenstein für die Folie REPELWRAP erreicht hat. Wir freuen uns, dass Dunmore Teil unseres Teams ist und somit zur Weiterentwicklung unserer Technologie beiträgt und unsere Bemühungen unterstützt, unsere Entwicklungsetappen zu erreichen.“

„Wir freuen uns, dass wir bei der Replikation des Laborprototypen von FendX in unserer Anlage positive Datenergebnisse erzielt haben“, meinte Nik Taritas, Vice President of Business Development von Dunmore Corporation. „Die erfolgreiche Replikation bestätigt die Kompatibilität der Formel und der Materialien von FendX mit unseren Produktionsprozessen, und wir freuen uns auf die Aufnahme der Beschichtungstests an unserer Fertigungslinie.“