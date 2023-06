Siemens Energy zieht Ergebnisprognose wegen Windgeschäft zurück

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Siemens Gamesa bleibt das Sorgenkind des Energietechnikkonzerns Siemens Energy. Der Konzern zog wegen anhaltender Probleme bei der Tochter nun seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022/23 zurück. So führen anhaltende Qualitätsprobleme im Landturbinengeschäft zu deutlich höheren Kosten als gedacht. Erst im Mai hatte das Management um Konzernchef Christian Bruch zum zweiten Mal in diesem Geschäftsjahr die Ergebnisprognose wegen der Schwäche im Windgeschäft gesenkt und hatte höhere Verluste in Aussicht gestellt. Es war nicht die erste Gewinnwarnung: Bereits mehrfach hat Siemens Gamesa den Münchnern inzwischen schon die Planungen verhagelt.

Die im Dax notierte Aktie verlor am Donnerstag nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate 15 Prozent und erreichte somit den niedrigsten Stand seit Ende März. Die Papiere von Siemens Energy hatten sich in den vergangenen sieben Monaten stark erholt. Vom Rekordtief im Oktober 2022 bei 10,25 Euro waren sie um mehr als 130 Prozent gestiegen. Im laufenden Börsenjahr 2023 sind die Titel der viertgrößte Gewinner im Dax.