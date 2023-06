JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer weiteren Gewinnwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Diese wertete Analyst Akash Gupta in einer ersten Einschätzung am Donnerstag als nicht gänzlich überraschend, bedenke man die Geschichte und die Charakteristik der Windenergiebranche. Allerdings komme die Warnung zu einem Zeitpunkt, an dem man das Schlimmste für die Branche hinter sich geglaubt habe./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 20:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2023 / 20:21 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -15,05 % und einem Kurs von 19,50EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m