Team Telecom Armenia kündigt Börsengang in Armenien mit Ameriabank als alleinigem Arrangeur an

Jerewan, Armenien (ots/PRNewswire) - Team Telecom Armenia, eines der größten

Telekommunikationsunternehmen in Armenien, hat mit der Ameriabank als alleinigem

Arrangeur des Prozesses einen Börsengang (IPO) durchgeführt. Diese strategische

Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem lokalen

Kapitalmarkt, da es sich um den ersten Börsengang eines Unternehmens aus dem

TMT-Sektor handelt. Die Transaktion ermöglicht es Telecom Armenia, seine

wachsende Infrastruktur weiter zu nutzen, seine Marktpräsenz zu verbessern und

Innovationen im dynamischen Telekommunikationssektor Armeniens voranzutreiben.



Das Unternehmen wird die aufgenommenen Mittel für den Ausbau des

Glasfaser-NGN-Netzes in ganz Armenien, die Einführung des 5G-Mobilfunknetzes und

die Aktivierung neuer internationaler Kanäle verwenden. Da das Unternehmen im

Bereich der digitalen Technologien tätig ist, wird es auch moderne digitale

Tools und Lösungen einführen und weitere ehrgeizige Projekte umsetzen.





" Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Meilenstein für Team TelecomArmenia, da wir unseren Börsengang in Angriff nehmen, ein Beweis für unserEngagement für Wachstum, Innovation und die Bereitstellung außergewöhnlicherTelekommunikationsdienste. Dieser Börsengang wird nicht nur unsere Infrastrukturund Marktpräsenz stärken, sondern auch Anlegern die Möglichkeit geben, uns aufdiesem aufregenden Weg zu begleiten. Gemeinsam werden wir die Zukunft desarmenischen Telekommunikationssektors gestalten ", kommentierteHayk Yesayan, CEOdesTeam Telecom Armenia.Die Ameriabank, die führende Investmentbank in Armenien und größteFinanzinstitution auf dem lokalen Wertpapiermarkt, fungiert als alleinigerArrangeur und Bookrunner für das Angebot in Höhe von 8.240 Mio. AMD, das inÜbereinstimmung mit den lokalen regulatorischen Anforderungen strukturiert wurdeund nach der Platzierung an der Armenia Securities Exchange notiert werden soll.Um die Zugänglichkeit für potenzielle Kleinanleger zu verbessern, könnenTeam-Telecom-Anteile auch über die MyInvest-Plattform auf der mobilen App derAmeriabank erworben werden. Die Plattform ermöglicht es den Anlegern, die Aktienonline zu erwerben, was ein optimiertes und digitales Anlageerlebnisgewährleistet.Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Transaktionsberatung inverschiedenen Sektoren hat die Ameriabank in jüngster Zeit auf dem lokalenKapitalmarkt unter anderem die größte Unternehmensanleihe-Transaktion inArmenien für Zangezur Copper Molybdenum Combine (ZCMC), einen der führendenMolybdänproduzenten der Welt, erfolgreich durchgeführt. In ihrer Funktion alsLead Arranger und Market Maker engagierte die Ameriabank internationale