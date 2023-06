Crash nach Börsenschluss: Sorgenkind Gamesa schockt Siemens Energy schon wieder

Ask 0,15

Ask 0,15

Ask 0,15

Ask 0,15

Auf der Handelsplattform Tradegate fiel die Aktie am Abend um bis zu 15 Prozent auf den niedrigsten Stand seit März. Der Absturz kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Die Aktie gehörte seit Jahresanfang zu den Gewinnern im DAX mit einem Plus von 36 Prozent. Seit dem Tief im Oktober hatte sich die Aktie sogar mehr als verdoppelt. Jetzt also der Rückschlag.

Siemens Gamesa, der Windturbinenbauer und Tochtergesellschaft von Siemens Energy, bleibt der wunde Punkt für den Mutterkonzern. Anfang des Jahres hatte der Konzern die vollständige Übernahme der kriselnden Windkraft-Tochter beschlossen. Management und auch Anleger erhoffen sich dadurch einen besseren Durchgriff auf das Chaos bei Gamesa. Doch die jüngste Meldung zeigt, dass Gamesa weiter ein wunder Punkt für den Konzern bleibt.

Windturbinen mit Qualitätsproblemen

Die Ausfallrate von Windturbinen-Komponenten sei deutlich erhöht, erklärte Siemens Energy am Donnerstag in München. Die technische Überprüfung deute darauf hin, dass die Problemlösung für bestimmte Onshore-Plattformen teurer ausfallen könnte als ursprünglich erwartet. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf voraussichtlich über eine Milliarde Euro, fast das Doppelte der im Januar genannten 472 Millionen Euro. Siemens Energy stellte auch fest, dass die Fertigungskapazitäten im renditestarken Offshore-Bereich nach wie vor Probleme beim Hochlauf aufweisen.

Geplante Produktivitätssteigerungen bei Siemens Gamesa sind bisher nicht wie erwartet eingetreten, daher reißt der Konzern nun die Reißleine korrigiert die Prognose. Der Konzernfehlbetrag nach Steuern 2022/23 soll das Vorjahresniveau von 712 Millionen Euro um bis zu einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag überschreiten.

Immerhin: Die Prognose für den Gesamtumsatz des Konzerns sowie alle Annahmen für Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry bestehen.

Tipp aus der Redaktion: Hohe Gewinne in kürzester Zeit? Die FAST BREAK Trading-Strategie deckt die stärksten Chancen rechtzeitig auf und fackelt nicht lange. Jetzt 30 Prozent Rabatt auf das Jahresabo sichern! Nur für kurze Zeit!

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion