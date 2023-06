Polaris Renewable Energy gibt die Abstimmungsergebnisse der Wahlen der Direktoren bei der ordentlichen und außerordentlichen Jahreshauptversammlung bekannt

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 22. Juni 2023 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass alle sechs vom Management aufgestellten Kandidaten auf der heutigen ordentlichen und außerordentlichen Jahreshauptversammlung des Unternehmens, die per Live-Video-Webcast stattfand, in das Board of Directors gewählt wurden. Alle Direktoren werden ihr Amt bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens oder bis zur ordnungsgemäßen Wahl oder Ernennung eines Nachfolgers ausüben. Nachfolgend sind die Abstimmungsergebnisse auf der Grundlage der eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und einer Online-Abstimmung aufgeführt: