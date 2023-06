European Wellness unterzeichnet eine Multi-Millionen-Absichtserklärung für MF3 von Schweizer Nahrungsergänzungsmitteln und Hauptpflegeprodukte für den exklusiven Vertrieb in China.

PEKING, 23. Juni 2023 /PRNewswire/ -- In Peking, China fand eine Unterzeichnungszeremonie für das Memorandum of Understanding (MOU) statt. Dies markiert einen wichtigen Schritt für die European Wellness Biomedical Group (EW Group) durch ihre malaysische Tochtergesellschaft, die European Wellness Academy (EWA), um in Partnerschaft mit der Shenzhen Dumbo Future Technology Co. (SDFT Co.), dem globalen Marketingdienstleister von TikTok Digital, der weltweit führenden Plattform für kurze Videos, eine digitale Technologieplattform aufzubauen.