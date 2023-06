DAHON stellt auf der Eurobike sein neuestes Elektrofahrzeugprogramm vor

FRANKFURT, Deutschland, 23. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der Klapprad-Pionier DAHON schlägt auf der Eurobike, einer der wichtigsten Veranstaltungen im Radsportkalender, hohe Wellen. In diesem Jahr hat DAHON seine aktuelle Produktpalette um neue umweltfreundliche Elektro-Mopeds, -Motorräder und -Fahrräder erweitert, um mehr Menschen zu grüner Mobilität zu bewegen. Vom 21. bis 25. Juni können die Besucher der Eurobike in Halle 9, Stand A15 , Messe Frankfurt, die neuesten Innovationen von DAHON kennenlernen und E-Bikes im Open Demo-Bereich F10, E.08 testen.

DAHON präsentiert ein beeindruckendes Angebot am Stand und auf der Testbahn

DAHON führt mit dem E-F9 und dem EG-1 seine globale Produktlinie von nicht faltbaren elektrischen Mopeds ein. Der rasante Superstar E-F9 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und hat eine Reichweite von 50 bis 100 km bei voller Ladung. Das EG-1-Modell ist kleiner und kompakter, aber von hoher Qualität und hat eine maximale Reichweite von 45 km. Es verbraucht weniger Strom pro Ladung und benötigt nur 1,42 kW.

Neben seinem neuen E-Moped-Portfolio stellt DAHON sein neuestes Zubehör und Teile für seine elektrischen und nicht-elektrischen Falträder vor. Zu den wichtigsten Highlights gehören das Cargoe T5, ein geschmeidiges elektrisches Lastenfahrrad, das bis zu 250 kg tragen kann und sein Volumen um 35 % reduzieren kann, sobald es gefaltet ist, sowie der unbesiegbare Archer Pro, ausgestattet mit dem revolutionären DELTEC-Kabel.

Die neuesten Designentwicklungen, die auf dem Stand präsentiert werden, umfassen den CURL D9, eine High-Performance-Sonderedition, die mehr als 10 patentierte DAHON-Technologien aufweist sowie das retro-inspirierte D-Alpha, das einen klassischen, robusten diamantförmigen Rahmen mit eigenem Rollenständer für einfache Lagerung hat.

Fans können zum Open Demo-Bereich F10 in Halle 10, E.08 kommen, um das Cargoe T5 und andere elektrische Faltrad-Stars wie das schnelle Unio E20, das ultra-kompakte CURL Ei4, den leistungsstarken K-ONE Hub Drive und den Scooter ES-2 auszuprobieren.

Bahnbrechende Technologie für Besucher

Das DAHON-Team freut sich darauf, auf dem vorgestellten Modell Archer Pro das revolutionäre DELTEC-Kabel zu demonstrieren. Diese patentierte Technologie ist zur Verbesserung von Ein-Träger-Falträdern, die den Rahmen in eine stabile dreieckige Struktur verwandelt. Das DELTEC übernimmt das maximale Gewicht des Rahmens und erhöht die Steifigkeit des Rahmens um bis zu 35 %, was zu einer verbesserten Tretleistung und höheren Geschwindigkeiten führt. DAHON wird im Laufe des Jahres 2023 eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln veröffentlichen, in denen erklärt wird, wie diese einzigartige Technologie die Leistung von Fahrrädern verbessert.

Treffen zur Diskussion von DAHON-Produkten, Technologie und Geschäftsmöglichkeiten

Besucher können am Stand in Halle 9, A15 vorbeischauen, um die neuesten Innovationen von DAHON kennenzulernen oder alternativ unser Team per E-Mail unter samantha@dahon.com kontaktieren, um im Voraus einen Termin für ein Treffen zu vereinbaren.

Blick in die Zukunft

Der Eurobike-Auftritt von DAHON ist die jüngste Gelegenheit für die Marke, ihr festes Engagement für die Entwicklung umweltfreundlicher Fahrzeuge für einen immer größeren Kundenkreis weltweit zu unterstreichen. Mit dem jüngsten Vorstoß in neue Märkte, um das Zeitalter der E-Mobilität zu stärken, wird DAHON weiterhin auf seinen bahnbrechenden Erfolgen der letzten 40+ Jahre aufbauen und mehr Fahrern helfen, umweltfreundliches Reisen für einen nachhaltigeren Planeten zu genießen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2108491/DAHON_Booth___Hall_9_A15.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2108492/DAHON_E_mopeds.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2108493/DAHON_Product_Line.jpg

