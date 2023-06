Hut 8 hat eine Vereinbarung zur Unterbringung von etwa 6.400 ASIC-Miner getroffen.

„Die Verlagerung unserer Miner wird uns etwa 600 PH/s zusätzliche installierte Betriebskapazität bieten", so Jaime Leverton, Geschäftsführerin von Hut 8. „Sobald die Maschinen mit Energie versorgt sind, wird unsere installierte Hashrate insgesamt auf etwa 3,2 EH/s erhöht."

Die Vereinbarung umfasst eine anfängliche Laufzeit von 3 Monaten, die sich automatisch um jeweils einen Monat verlängert, sofern sie nicht von einer der Parteien durch eine Kündigungsfrist von 30 Tagen beendet wird. Die Maschinen werden sofort versendet und sollen Ende Juli mit Strom versorgt werden.

Wie am 9. Mai angekündigt, hat das Hut 8-Team aktiv Optionen verfolgt, um den Großteil der Miner, die am North Bay-Standort installiert waren, in Betrieb zu nehmen. Zusätzlich wurden im März 2023 weitere 988 Miner, die zuvor am Standort North Bay betrieben wurden, am Hut 8 Medicine Hat Standort mit Energie versorgt.

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten digitalen Vermögenswerte-Miner in Nordamerika mit Fokus auf Innovation, geführt von einem Team von Technologie-Unternehmensgründern, die optimistisch in Bezug auf Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und die Überbrückung der aufkommenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten sind. Mit zwei in Betrieb befindlichen Mining-Standorten in Südalberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an unbelastetem, selbst abgebautem Bitcoin aller Mining-Unternehmen oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit über 36.000 Quadratmetern Rechenzentrumsfläche in verschiedenen geografischen Lagen und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die durch erhebliche erneuerbare und emissionsfreie Ressourcen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Sektoren des Digital Asset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erste kanadische Digital-Asset-Miner, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Revolution der digitalen Assets zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und künftige Generationen zu schaffen.