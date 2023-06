Abschluss von Übung 'Air Defender 2023' - Luftwaffe zieht Bilanz

JAGEL (dpa-AFX) - Zum Abschluss des Großmanövers "Air Defender 2023" will die Luftwaffe am Freitag Bilanz ziehen. Inspekteur Ingo Gerhartz wird auf dem Militärflughafen in Jagel (Schleswig-Holstein) über Erkenntnisse aus dem Übungsbetrieb berichten und erklären, welche Schlüsse die Teilnehmer daraus ziehen. Der letzte Flug sollte noch am Donnerstagabend absolviert werden.

