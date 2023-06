FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer bislang schwachen Woche dürften die Aussichten auf weltweit steigende Zinsen den Dax weiter nach unten drücken. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,78 Prozent tiefer auf 15 863 Punkte.

Nach seinem Rekordhoch vor einer Woche bei 16 427 Punkten war er am Vortag erstmals wieder unter die runde 16 000er-Marke gerutscht und bis zum Handelsende darunter geblieben. Charttechnik-Experten sehen noch keine allzu große Gefahr, Unterstützungen für den Dax lägen noch etwas tiefer, so der Tenor. Auf Wochensicht ist die Bilanz für den Dax jedoch trüb mit einem Minus von drei Prozent gemessen an der aktuellen Indikation.