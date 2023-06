JPMORGAN stuft AKZO NOBEL NV auf 'Negativ'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit kurzfristig negative Nachrichten von den anstehenden Quartalszahlen. Das Anlagevotum laute weiter "Underweight" mit einem Kursziel von 63 Euro, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Farben- und Lackehersteller die Konsensschätzungen deutlich verfehlen wird. Dazu komme die im Branchenvergleich überdurchschnittliche Kursentwicklung seit Jahresbeginn./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

