Valour Inc. ernennt Sue Ennis in den Verwaltungsrat

Die preisgekrönte Verfechterin aufstrebender Technologien und Innovationen, Sue Ennis , tritt dem Vorstand von Valour bei.

Sue Ennis bringt eine Fülle von Erfahrungen mit, da sie das Interesse von Einzel- und institutionellen Anlegern an unterbewerteten kanadischen Unternehmen vorangetrieben hat und sie in Multi-Milliarden-Marktkapitalisierungsmöglichkeiten umgewandelt hat.

Derzeit ist sie Vizepräsidentin für Unternehmensentwicklung bei Hut 8, einem der führenden Betreiber von Dateninfrastruktur und Bitcoin-Minern in Kanada.

Zu ihren früheren Positionen zählen Führungspositionen bei Shyft Networks, Coinsquare, Voyager und Invesco.

TORONTO, 23. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige öffentlich gehandelte Unternehmen, das die Kluft zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralen Finanzen überbrückt, freut sich, die Ernennung von Sue Ennis in den Vorstand (der „Vorstand") bekannt zu geben.

Sue Ennis ist eine angesehene Führungskraft im Bereich aufstrebender Technologien und Innovationen und bekannt für ihre Leidenschaft, globales Investoreninteresse und Kapital in die florierenden kanadischen Sektoren Technologie, natürliche Ressourcen und Small Caps zu bringen. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung hat sie über eine Milliarde Dollar für kanadische strukturierte Produkte und Small-Cap-Unternehmen aufgebracht und damit verborgene kanadische Perlen in bedeutende Marktkapitalisierungsmöglichkeiten verwandelt.

In ihrer derzeitigen Position als Vizepräsidentin für Unternehmensentwicklung bei Hut 8, einem der größten Betreiber von Dateninfrastruktur und Bitcoin-Minern in Kanada, setzt Sue ihre Einflussnahme auf die Entwicklung von Technologie und Innovation in Kanada fort. Ihre früheren Führungspositionen bei Shyft Networks, Coinsquare, Voyager und Invesco spiegeln ihre dynamische Karriere und Hingabe an die Technologie- und Finanzsektoren wider.

„Sues umfangreiches Wissen in den Technologie- und Finanzsektoren, gepaart mit ihrem Engagement für die Förderung von Innovationen, passt perfekt zur strategischen Ausrichtung von Valour", so Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von Valour. „Wir sind zuversichtlich, dass ihre Beiträge unseren Vorstand erheblich stärken und sich positiv auf den zukünftigen Weg unseres Unternehmens auswirken werden", fügte er hinzu.