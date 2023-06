Berenberg senkt Talanx auf 'Hold' - Ziel 50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Talanx nach Überschreiten des unveränderten Kursziels von 50 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien des Versicherers wiesen jedoch immer noch eine starke Dynamik auf, sodass die Abstufung verfrüht sein könnte, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Kursniveau sieht er nun aber die Notwendigkeit, einen Schritt zurückzutreten und seine Anlagethese zu überdenken, wonach Talanx unterschätzt, unterbewertet und in den Anlageportfolios unterrepräsentiert sei./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Talanx Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 50,90EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 50 Euro