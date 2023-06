Vention öffnet seine Cloud-Plattform für Python-Programmierer

MONTREAL, 23. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Vention, das Unternehmen hinter der cloudbasierten Manufacturing Automation Platform (MAP), ist stolz darauf, mit der verbesserten codefreien Python-Programmierumgebung in MachineLogic seinen neuesten Durchbruch in der Automatisierungstechnologie zu präsentieren.

Das Kontinuum an Programmieroptionen, die innerhalb von MachineLogic angeboten werden – von der codefreien Automatisierung für aufstrebende Automatisierer bis hin zu Python-Programmierung für Automatisierungsexperten – ermöglicht jedem Programmierer die Automatisierung durch einen optimierten Prozess. Unsere verbesserte codefreie Programmierumgebung senkt die Hürden für die Automatisierung durch verbesserte Navigierbarkeit und Editierbarkeit Ihrer Anwendung. Unsere Native Python-Integration ermöglicht es Programmierern, ihre Systeme innerhalb der integrierten MAP-Umgebung zu automatisieren und ermöglicht so einen nahtlosen Übergang vom Entwurf zur Automatisierung. Die Integration macht außerdem separate Umgebungen überflüssig und gewährleistet eine reibungslose und effiziente Implementierung.

„Die codefreie Python-Programmierumgebung von MachineLogic ist ein Durchbruch in der Automatisierungstechnik und bringt die industrielle Automatisierung allen Herstellern näher", sagt Etienne Lacroix, CEO von Vention. „Sowohl erfahrene Programmierer als auch Anfänger können ihre automatisierten Systeme innerhalb von MachineLogic mühelos in der von ihnen bevorzugten Sprache programmieren."

Die neue und verbesserte Programmierumgebung von MachineLogic wird erstmals auf der Automatica zu sehen sein, der internationalen Leitmesse für Automatisierung und Robotik, die vom 27. bis 30. Juni 2023 in München stattfindet.

Entdecken Sie die Automatisierungsprogrammierung mit der Python-Integration von MachineLogic

Vention stellt den neuesten Durchbruch in der Automatisierungsprogrammierung mit der nativen Integration von Python-Funktionen in MachineLogic vor. Python-Programmierer können mühelos Automatisierungssysteme programmieren, simulieren und direkt von ihrem Webbrowser aus in der Produktion einsetzen. Mit diesem leistungsstarken Tool können Benutzer Code schreiben, Programme im Browser simulieren und ohne lästige Importanweisungen und Initialisierungsschritte nahtlos auf Maschinen bereitstellen.