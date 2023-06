FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 132,91 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,47 Prozent und damit etwas niedriger als am Vortag.

Für Zinsauftrieb am Anleihemarkt sorgten zuletzt mehrere Notenbanken, die ihre Leitzinsen weiter und teils deutlich anhoben. Am Donnerstag strafften gleich vier größere Zentralbanken, darunter die britischen Währungshüter, ihre Geldpolitik. Während in einigen südamerikanischen oder asiatischen Ländern bereits über Zinssenkungen spekuliert wird, befinden sich die meisten Notenbanken in Europa und Nordamerika weiter auf Straffungskurs.

Zum Wochenausklang stehen in der Eurozone die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage lässt Rückschlüsse auf die konjunkturelle Lage im Währungsraum zu. Auch in den USA werden die Indikatoren erwartet, dort wird aber die Kennzahl des ISM-Instituts wesentlich stärker beachtet. Diese wird aber etwas später im jeweiligen Monat veröffentlicht./bgf/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 132,9EUR gehandelt.