GOLDMAN SACHS stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Adyen mit einem Kursziel von 2100 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Partnerschaft mit Shopify untermauere die führende Position des Zahlungsabwicklers im Großunternehmensbereich und sei eine gute Referenz für die Fähigkeiten von Adyen im Bereich der Plattformen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jede Kursschwäche sei eine neue Einstiegschance./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 06:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 1.551EUR gehandelt.



