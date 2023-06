Die Infineon-Aktie hat seit 30. September 2022 gut 66 Prozent zugelegt und ist damit einer der Top-Performer im DAX. Der Anteilsschein wird mit einem erwarteten KGV 2022/23 von 16 bewertet und erscheint billiger als Halbleiterkonzerne wie NVIDIA oder AMD. Im übergeordneten Bild hat die Aktie von Infineon nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 52 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernsupports von 20,68 Euro am 5. Juli 2022. Im Anschluss daran wurde der Abwärtstrend am 4. Oktober 2022 signifikant gebrochen und eine Aufwärtssequenz gestartet. Dabei wurde der Kernwiderstand bei 32,54 Euro überwunden und weiterer Boden gutgemacht. Seit 6. Februar 2023 hat das Aufwärts-Momentum etwas nachgelassen. Dennoch wurde am 14. Juni 2023 ein partielles Hoch markiert. Das All Time High bei 43,85 Euro vom 19. November 2021 erscheint in Reichweite, auch wenn die aktuelle Zinspolitik in Europa und den USA die Wirtschaft einbremst.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz: