FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax ist es zum Ausklang einer schwachen Woche weiter bergab gegangen. Nach den Gewinnwarnungen der vergangenen Tage sorgte Siemens Energy mit einer kassierten Ergebnisprognose für die nächste Hiobsbotschaft. Zudem trübten die aufgeflammten Zinssorgen weiter die Stimmung am Markt.

Der deutsche Leitindex sank am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,83 Prozent auf 15 855,82 Punkte. Damit steuert er auf einen Wochenverlust von gut drei Prozent zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Freitagmorgen um 0,54 Prozent auf 26 751,74 Punkte nach und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,48 Prozent auf 4283,81 Punkte.

Nach dem Rekordhoch von 16 427 Punkten vor einer Woche war der Dax am Donnerstag wieder unter die 16 000-Punkte-Marke gerutscht und darunter geblieben, obwohl er sich bis zum Handelsende etwas berappelt hatte. Charttechniker sehen noch keine allzu große Gefahr. Unterstützungen für den Dax lägen noch etwas tiefer, so der Tenor. Entscheidend bleibe die Zone bei 15 600 bis 15 700 Punkten, wo auch die für den mittelfristigen Trend wichtige 100-Tage-Linie verlaufe, schreiben etwa die Experten der Landesbank Helaba. Allerdings habe sich die technische Verfassung des Dax eingetrübt./gl/jha/