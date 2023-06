SocGen hebt Puma SE auf 'Buy' und Ziel auf 65 Euro

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Puma SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 61 auf 65 Euro angehoben. Die Bedenken hinsichtlich der Markendynamik und der Investitionen seien übertrieben, schrieb Analyst Antoine Riou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei die Bewertung der Papiere des Sportartikelherstellers niedrig./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 21:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 53,18EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: SocGen

Kursziel: 65 Euro