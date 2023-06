Mit mehr als 27 Jahren Erfahrung ist die Mauve Group ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen HR, Employer of Record und Unternehmensberatung. Mauve hat das globale Wissen entwickelt, um Unternehmen jeder Größe zu unterstützen, die eine internationale Expansion planen.

Während des The Innovation Festival for Global Working nahm Ann Ellis, CEO von Mauve, an einer Podiumsdiskussion teil, in der erörtert wurde, wie sich die Entwicklung globaler Trends auf verschiedene Industriezweige auswirkt. Unter dem Vorsitz der BAFTA-nominierten Journalistin Jayne Constantinis nahmen neben Ann auch Valérie Besanceney, Executive Director bei Safe Passage Across Networks, und Demetra Marcantonio, Director des Global Mobility Services Teams von KPMG, teil.

Die Preisverleihung fand im Rahmen des The Innovation Festival for Global Working (Innovationsfestivals für globales Arbeiten) statt und würdigte die Leistungen führender Organisationen im Bereich der globalen Mobilität und des internationalen Umzugs.

LONDON, 23. Juni 2023 /PRNewswire/-- Die Mauve Group freut sich bekannt zu geben, dass sie bei den Think Global People and Relocation Awards 2023 die Auszeichnung „Excellence in Global Policy Design or Implementation" (Herausragende Leistungen in den Bereichen globale Mobilität, Gestaltung oder Umsetzung globaler Politik) erhalten hat.

Mauve Group ist Gewinner der Auszeichnung „Excellence in Global Mobility" bei den Think Global People and Relocate Awards

