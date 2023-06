Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend, im Zuge dessen sie am 19. Juni 2023 bei 133,98 Euro ein neues Jahreshoch erreichen konnte. Obwohl das Unternehmen neben zahlreichen Aufträgen einen Großauftrag aus Indien an Land ziehen konnte, sind sich Experten wegen der nach wie vor anhaltenden Lieferprobleme von Zulieferern und nach den schlechten Zahlen für das erste Quartal über die zukünftige Entwicklung der Airbus-Aktie uneinig.

Während die Experten von JP Morgan die Aktie wegen der starken Nachfrage mit einem Kursziel von 160 Euro zum Kauf empfehlen, bekräftigten Analysten der Berenberg Bank mit einem Kursziel von 100 Euro ihre Verkaufsempfehlung für die Airbus-Aktie.