Die globalen Aktienmärkte mit der schlechtesten Handelswoche seit März, nachdem die Notenbanken die Zinsen anheben - und weitere Zins- Anhebungen ankündigen. In der Vorwoche dagegen die Aktienmärkte mit der besten Woche seit März, es tobt also ein Kampf der Narrative: die Bullen erwarten, dass die Zinsen trotz gegenteiliger Rhetorik der Notenbanken fallen werden, die Wirtschaft aber dennoch eine weiche Landung absolvieren wird. Die Bären erwarten eine Rezession und gehen davon aus, dass die Notenbanken die Zinsen dennoch lange nicht senken werden, um das Feuer der Inflation langfristig auszutreten. Genau das war die Botschaft der Notenbanken in dieser Woche. Heute zentral: die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, der Eurozone und den USA. Gestern der Nasdaq wieder der beste Index, aber die meisten anderen Aktien sind gefallen..

Hinweise aus Video:

1. Inflation: Notenbanken stehen vor heißem Straffungs-Sommer

2. Dax bleibt angeknockt unter 16.000-Punkte-Marke

Das Video "Aktienmärkte: Schwächste Woche seit März - Zinsen steigen weiter!" sehen Sie hier..