Statistisches Bundesamt feiert 75-jähriges Bestehen

WIESBADEN (ots) -



- "Demokratie braucht Daten - Daten brauchen Demokratie": Neues Online-Dossier

blickt auf Meilensteine der amtlichen Statistik seit 1948

- Historische Zeitreihen zu Wirtschaft, Bevölkerung, Bildung, Privathaushalten

und Wohnungsbau zeigen die Relevanz amtlicher Daten damals und heute

- Festakt mit Innenministerin Nancy Faeser am 5. Juli und Wissenschaftliche

Fachtagung am 6. Juli schließen Jubiläumsfeierlichkeiten ab



Auf welchen gesetzlichen und baulichen Fundamenten entstand die Bundesstatistik

in der Nachkriegszeit? Wer war die erste Frau an der Spitze einer

Bundesoberbehörde? Welche Pionierarbeit hat die amtliche Statistik über die

Jahrzehnte geleistet und wie hat sie sich weiterentwickelt? Von den Anfängen mit

Lochkartengeräten und Statistischen Jahrbüchern bis zu digitalen Datenquellen,

Georeferenzierung und maschinenlesbaren Open-Data-Formaten: Zu seinem

75-jährigen Jubiläum blickt das Statistische Bundesamt (Destatis) in einem

Online-Dossier auf die wichtigsten Meilensteine aus 75 Jahren amtlicher

Statistik im Dienste der Demokratie und deren Bedeutung in der Geschichte der

Bundesrepublik Deutschland.