Deutsches Baugewerbe Die Talfahrt im Wohnungsbau geht ungebremst weiter

Berlin (ots) - "Der Wohnungsbau bleibt das große Sorgenkind der Baukonjunktur.

Nach den neuen Zahlen geht die Talfahrt ungebremst weiter. Diese Entwicklung

müssen wir aufhalten", kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer

Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), die aktuellen Meldungen des

Statistischen Bundesamtes zu den bewilligten Bauanträgen und zu den

Auftragseingängen im Wohnungsbau. Bis zum April wurden für knapp 75.000

Wohneinheiten (WE) Genehmigungen im Wohnungsneubau bewilligt, fasst 33.000 WE

weniger als im Vorjahr (-36%). "Diese Talfahrt schlägt sich auch in den

Auftragsbüchern der Bauunternehmer nieder. Bis zum April liegen die Order im

Wohnungsbau nominal um 25% und real um 35% unterhalb des Vorjahresniveaus" so

Pakleppa, der sofortige Investitionsanreize fordert:



"Die Zahlen spiegeln auch die Wahrnehmung der Unternehmerinnen und Unternehmer.

Sie haben in den letzten Jahren erfolgreich Beschäftigung aufgebaut. Jetzt macht

es Ihnen die zunehmende Unterauslastung immer schwerer, den Beschäftigungsstand

zu halten. Deswegen brauchen wir jetzt sofort spürbare Investitionsanreize für

Private und institutionelle Anleger. Sonst verlieren wir dauerhaft die

Fachkräfte und das Wohnungsbauziel von 400.000 WE pro Jahr bleibt auf Jahre

unerreichbar.