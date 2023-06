Siebe Gebäudereinigung OHG - Der etwas andere Gebäudedienstleister (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Bottrop (ots) - Anders sein, sich von der breiten Masse abheben und nicht mit

dem Strom schwimmen. Das ist Daniel Siebe, dem geschäftsführenden Gesellschafter

der Siebe Gebäudereinigung OHG und all seinen überaus engagierten

MitarbeiterInnen um ihn herum, seit jeher ein fundamentales Anliegen.





"Als Arbeitnehmer in der Branche der Gebäudedienstleister habe ich mich häufigin Situationen wiedergefunden, mit denen ich nicht einverstanden war. TypischeQualitätsmerkmale, die mir in meiner Lehrzeit an der Berufsschule vermitteltwurden, waren im Arbeitsalltag als Lehrling und später auch als Geselle nichtansatzweise realisierbar. Dieser Umstand war der Antrieb uns selbstständig zumachen, um das Pferd von hinten aufzusatteln", so das Statement von Daniel Siebezur Gründungsidee der Siebe Gebäudereinigung.Etwa 12 Jahre später und mittlerweile circa 100 MitarbeiterInnen reicher istsich Daniel Siebe sicher, dass das Konzept des etwas anderenGebäudedienstleisters erfolgreich aufgegangen ist. Die Idee sich von der breitenMasse abzuheben, teilten auch stets die Mitgründer Adolf "Adi" Rahm, der leiderim Jahr 2016 verstarb, Brigitte Rahm-Jaskewitz, geschäftsführendeGesellschafterin und Mutter von Daniel Siebe, wie auch seine Frau Marie Siebe,ebenfalls Geschäftsführerin der Siebe Gebäudereinigung. "Das kollektive Ziel undder familiäre Zusammenhalt hat uns zudem gemacht, was wir heute sind. Denn nurgemeinsam sind wir stark!", sind sich Brigitte Rahm-Jaskewitz und Marie Siebeeinig.Aber was genau unterscheidet den Familienbetrieb von vielen Mitbewerbern derBranche? Das wollten wir wissen. "Vergleichen wir uns bei Ausschreibungen mitder Konkurrenz stellen wir immer wieder fest, dass sich bereits bei derKalkulation von Stundensätzen die Spreu vom Weizen trennt. Aufgrund derSozialversicherungsabgaben und weiterer lohngebundener Kosten, führt keinsauberer Weg an realistischen Zuschlagsätzen vorbei. Unternehmen, die sichdeutlich unter einem Kalkulationszuschlag von 90% auf den tariflichenStundenlohn anbieten, befinden sich in der misslichen Lage, die vormalsungenügende Kalkulation zur Auftragsgewinnung über andere Wege wiederauszugleichen und darunter leidet dann im Regelfall die so wichtigeReinigungsqualität, für die sie ursprünglich beauftragt wurden. Ein weiterererheblicher Faktor sind die Leistungszahlen, die mit der Kalkulationeinhergehen. Wenn man die Leistungszahlen, also die m2-Leistung pro Stunde inexorbitanter Höhe ansetzt, dann verliert das Angebot an Seriosität. Denn machen