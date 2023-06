Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Navid Ebrahimi ist seit mehr als zehn Jahren erfolgreich amBerliner Immobilienmarkt tätig. Als Makler und Gründer des MaklerbürosMaklerhelden24 weiß er, wie auch private Immobilienverkäufer Top-Preise erzielenkönnen: Mithilfe seiner einzigartigen IPA-Methode lassen sich Objektekosteneffizient aufwerten, vermarkten und zu attraktiven Konditionen veräußern.Hier erfahren Sie, worauf es beim Immobilienverkauf zu achten gilt.Der Verkauf einer Immobilie ist für Privatpersonen keine leichte Aufgabe.Schließlich müssen zahlreiche Aspekte beachtet werden, um das Vorhabenerfolgreich umzusetzen. Dabei geht es neben dem passenden Preis auch um diverserechtliche Aspekte, die auch das Thema Vermarktung einbeziehen. DieHerausforderungen des Immobilienverkaufs sollten daher nicht unterschätztwerden. "Ein großes Problem ist, dass Privatverkäufer häufig mit einemunpassenden Preis an den Markt gehen", erklärt auch Navid Ebrahimi. "In derFolge wird die Immobilie entweder zum Ladenhüter oder aber zum echtenSchnäppchen auf Käuferseite." Als Gründer von Maklerhelden24 hat sich NavidEbrahimi der Aufgabe verschrieben, Immobilien kosteneffizient aufzuwerten undzielsicher zu vermarkten, um den besten Preis für seine Kunden zu erzielen. Erweiß damit aus eigener Erfahrung, mit welchen Herausforderungen sichPrivatverkäufer konfrontiert sehen. Worauf beim Immobilienverkauf zu achten ist,welche Fehler es zu vermeiden gilt und warum es dazu einen erfahrenen Expertenwie Navid Ebrahimi braucht, hat der Makler im Folgenden zusammengefasst.Fehler 1: Den falschen Verkaufspreis ansetzenEine der größten Gefahren beim privaten Immobilienverkauf sind unpassendePreisvorstellungen. So setzen Eigentümer den Wert ihrer Wohnung oder ihresHauses immer wieder viel zu hoch an. Ihr Objekt können sie aus diesem Grundnicht verkaufen. Es wird zum leerstehenden Ladenhüter, der natürlich auchweiterhin Kosten verursacht. In der Verzweiflung werden die Objekte nicht seltenzu viel zu niedrigen Preisen verkauft. Verkäufer müssen unrealistischePreisvorstellungen daher unbedingt von Anfang an vermeiden. Nur so können sieihre Immobilie erfolgreich und vor allem zeitnah zum realistischen undangemessenen Preis veräußern.Fehler 2: Qualifizierte Käufer werden nicht erkanntMassenbesichtigungen mögen für Verkäufer auf den ersten Blick praktisch sein.Jedoch sind die wenigsten Privateigentümer dazu in der Lage, gute Interessentenzu erkennen. Ohne die richtigen Kenntnisse und Erfahrungswerte ist es enormschwierig zu beurteilen, wer sich als Käufer tatsächlich qualifiziert. Daherstellt auch das Thema der Rückabwicklung einen nicht zu unterschätzenden