Heidrick & Struggles ernennt Partner für die Leitung des Büros in Tel Aviv

ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und

On-Demand-Talentlösungen, ernannte Cheli Nachman im Mai 2023 zum

verantwortlichen Partner seines Büros in Tel Aviv, Israel.



Partner in der Technologiepraxis bei und wird das israelische Büro leiten. Sie

ist spezialisiert auf die Vermittlung von Führungskräften in den Bereichen

Cybersicherheit, Daten und Analytik, Künstliche Intelligenz,

Unternehmenssoftware, Industrietechnologie und Finanztechnologie. Sie verfügt

außerdem über Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit Kunden von

Risikokapital- und Private-Equity-Firmen. Zuvor war Cheli Vizepräsidentin für

Human Resources bei der Citigroup und dann Sensorpartnerin bei einem

israelischen Boutique-Search-Unternehmen.