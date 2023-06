SK pharmteco verdoppelt Produktionskapazität für virale Vektoren in Europa

SEOUL, Südkorea, 23. Juni 2023 /PRNewswire/ -- SK pharmteco, SK Inc.s Contract Development Manufacturing Organization (CDMO) für Pharmazeutika, hat ihre zweite Anlage zur Herstellung von Zell- und Gentherapien (C>) in Europa erfolgreich fertiggstellt. Mit diesem Meilenstein baut SK pharmteco seine Präsenz auf dem Weltmarkt rasch aus.

SK pharmteco gab am 22. Juni bekannt, dass Yposkesi, ihre Tochtergesellschaft für die Herstellung kommerzieller viraler Vektoren für C> in Frankreich, den Bau seiner zweiten industriellen Bioproduktionsstätte für die Herstellung von C> erfolgreich abgeschlossen hat.

Der zweite Bioproduktionsstandort von Yposkesi befindet sich auf dem Genopole-Campus, dem größten Biotech-Cluster Frankreichs. Der neue Standort ist eine 5.000 m2 große Anlage, die nach den aktuellen Good Manufacturing Practices (GMP)-Richtlinien der USA und Europas konzipiert wurde. Zusammen mit der ersten Bioproduktionsstätte, die sich ebenfalls auf dem Genopole-Campus befindet, verfügt Yposkesi nun über eine der größten Bioproduktionsanlagen für C> in Europa mit einer Fläche von 10.000 m2.

Der neue Standort ist auf die Bioproduktion von Adeno-assoziierten Viren (AAV) und Lentiviralen Vektoren (LV) spezialisiert – den weitverbreiteten viralen Vektoren im Bereich der Zell- und Gentherapien, die von klinischen bis hin zu kommerziellen Anwendungen reichen.

Yposkesi gehört zu einer kleinen Gruppe globaler CDMOs, die über jahrzehntelange Erfahrung und Expertise in der Bioprozesstechnik verfügen. Das Unternehmen ist eines der wenigen in Europa, das zwei Bioproduktionsplattformen für die am häufigsten verwendeten viralen Vektoren betreibt: Adenoassoziierte Viren (AAV) und Lentivirale Vektoren (LV). Es verfügt über mehr Erfahrung als die meisten anderen Akteure bei der Herstellung viraler Vektoren in industriellem Maßstab.