DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Puma SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma SE vor Quartalszahlen des Sportartikelherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die schwächer erwartete Nachfrage aus dem US-Großhandel dürfte von guten Geschäften in den Regionen EMEA (Europa, Nahost, Afrika) und Asien-Pazifik weitgehend ausgeglichen worden sein, schrieb Analyst Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2023 / 07:28 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 52,52EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m