(neu: mehr Details und Hintergrund)



MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Probleme von Siemens Energy mit seiner Windkrafttochter Siemens Gamesa reißen nicht ab. Qualitätsprobleme bei bereits installierten Windrädern werden vermutlich über die nächsten Jahre hinweg Kosten von mehr als einer Milliarde Euro verursachen. Die Gewinnwarnung kam am Donnerstagabend und zog die erst im Mai gesenkte Gewinnprognose zurück - die für das laufende Jahr ohnehin schon Hunderte Millionen Verlust vorsah. Der Kurssturz der Aktie folgte am Freitagmorgen und fiel mit rund einem Drittel drastisch aus. In der Spitze waren es fast 36 Prozent.

Siemens Energy versucht seit Jahren, Gamesa in den Griff zu bekommen. Inzwischen haben die Münchner die spanische Tochter komplett übernommen und integrieren sie. Doch der im März vergangenen Jahres als Sanierer entsandte Jochen Eickholt findet bei Gamesa immer neue Probleme und kämpft gleichzeitig mit Effizienzprogrammen und dem schwierigen Hochlauf der Produktionskapazitäten für das Offshore-Geschäft. Bei beidem geht es schlechter als erwartet voran - was ebenfalls zur aktuellen Gewinnwarnung beitrug.