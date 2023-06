CEO von Draganfly hält Hauptrede bei Police Innovation Showcase 2023

Los Angeles (Kalifornien), 22. Juni 2023 / IRW-Press / - Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8A) („Draganfly“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich bekannt zu geben, dass sein President und CEO, Cameron Chell, der Hauptredner beim bevorstehenden Police Innovation Showcase 2023 am 27. Juni 2023 im Sheraton Centre Hotel in Toronto in Ontario sein wird.

Der Police Innovation Showcase ist eine führende Veranstaltung, deren Hauptaugenmerk auf technologische Fortschritte gerichtet ist, die die Standards der Polizeiarbeit revolutionieren und es Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, effektivere und sicherere Verfahren für die Beamten und ihre Gemeinden zu schaffen. Dieser Veranstaltung bringt führende Vertreter von Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Herausforderungen, Strategien und beste Praktiken zu erörtern, zumal die Polizei aktiv nach transformativen Ansätzen sucht, um stärkere Grundlagen für die Zukunft zu schaffen.

Das Hauptthema von Herrn Chell lautet „Unlocking the Sky‘s Potential: Exploring the Top 6 Drone Applications Use Cases for Law Enforcement“ (Ausschöpfen des Potenzials des Himmels: die sechs wichtigsten Anwendungsfälle von Drohnen für die Strafverfolgung). Die Rede findet um 9:50 Uhr EDT statt. Er wird die Anwendungsfälle sowie die Sensoren und Geräte erörtern, die diese bahnbrechenden Drohnenanwendungen ermöglichen. Er wird auch beleuchten, wie Drohnen die Arbeit von Strafverfolgungsbehörden revolutioniert haben, und anhand von Beispielen aus der Praxis zeigen, wie wichtig Drohnen auch in Zukunft sein werden.

Abgesehen von der Hauptrede wird Herr Chell auch eine Diskussion am runden Tisch mit dem Titel „Reshaping Law Enforcement: Exploring the Intersection of Drones and Police Innovations“ (Umgestaltung der Strafverfolgung: Erörterung des Schnittpunkts von Drohnen und polizeilichen Innovationen) moderieren. In dieser interaktiven Sitzung wird die mögliche Zusammenarbeit zwischen Drohnen und anderen innovativen Lösungen in der Strafverfolgung erörtert werden.