Wirkungen weiter gesteigert DEG stellt Entwicklungspolitischen Bericht 2022 vor

Köln (ots) -



- DEG-Investitionen auch in Krisenzeiten entwicklungswirksam

- Drei Millionen Arbeitsplätze, 209 Milliarden lokales Einkommen, grüne Energie

für 33 Millionen Menschen

- Ausbau der Transformationsberatung für Unternehmen in Entwicklungsländern



Auch in Zeiten globaler Mehrfachkrisen waren die Investitionen der KfW-Tochter

DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH mit Blick auf die

Entwicklungswirkungen wie auch wirtschaftlich erfolgreich. Die DEG-Kunden trugen

mit ihren unternehmerischen Vorhaben auch 2022 dazu bei, entwicklungspolitische

Effekte zu sichern und zu verbessern. Die erzielten Wirkungen waren nochmal

höher als im Vorjahr.