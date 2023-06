"Entgegen den Erwartungen signalisiert der Einkaufsmanagerindex im Juni eine deutliche Beschleunigung des Abschwungs in der Industrie", schrieb Stefan Schneider, der Deutsche-Bank-Chefvolkswirt für Deutschland. Der Rückgang der Neubestellungen habe sich verschärft, insbesondere bei den Inlandsbestellungen. Die Lager an Vorprodukten seien vermehrt abgebaut worden./la/jsl/stk

Im Detail gaben die Indikatoren sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor nach. In der Industrie liegt die Kennzahl jedoch deutlich tiefer und klar unter der Wachstumsgrenze.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag seine Vortagesverluste deutlich ausgeweitet. Die Gemeinschaftswährung notierte am Mittag bei 1,0863 US-Dollar und damit fast einen Cent tiefer als am Vorabend. Damit hat der Eurokurs mittlerweile seine seit Donnerstag letzter Woche angehäuften Gewinne größtenteils wieder eingebüßt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0985 Dollar festgesetzt.

