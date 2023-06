Weiterstadt (ots) - > 300 Exemplare des Sondermodells ab sofort bestellbar



> Ideales Zugfahrzeug mit serienmäßigem Allradantrieb und Anhängerzugvorrichtung

sowie Anhängerrangierassistent



> Umfangreich ausgestatteter Superb Combi Scout Final Edition startet bei 65.420

Euro (2,0 TDI 4x4 DSG 147 kW (200 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,6 -

5,4 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 174 - 141 g/km (WLTP-Werte))





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Skoda präsentiert den neuen Superb Combi Scout Final Edition. Mit serienmäßigemAllradantrieb, 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Anhängerzugvorrichtung undAnhängerrangierassistent bietet das ab 65.420 Euro erhältliche Sondermodell einstarkes Gesamtpaket und eignet sich zudem perfekt als Zugfahrzeug. Das Angebotist limitiert: Skoda hält nur 300 Exemplare des Superb Combi Scout Final Editionbereit.Bevor der tschechische Automobilhersteller im Herbst den Vorhang für den neuenSuperb lüftet, verabschiedet er sich mit einem besonders attraktivenSondermodell von der dritten Modellgeneration. Der Skoda Superb Combi ScoutFinal Edition vereint die besten Eigenschaften dieser Baureihe zu eineminteressanten Gesamtpaket und tritt serienmäßig mit Allradantrieb,Anhängerzugvorrichtung und Anhängerrangierassistent auf.In puncto Motoren können sich Kunden zwischen den leistungsstärksten Aggregatender Baureihe entscheiden. Der 2,0 TSI leistet 206 kW (280 PS)(Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,0 - 7,6 l/100 km; CO2-Emissionen(kombiniert): 204 - 172 g/km (WLTP-Werte)), der Selbstzünder 2,0 TDI treibt denKombi mit 147 kW (200 PS) an. Grundsätzlich rüstet Skoda den Superb Combi ScoutFinal Edition mit 7-Gang-DSG aus. Auch das adaptive Fahrwerk (DCC) inklusiveFahrprofilauswahl und Offroad-Assistent ist ab Werk an Bord. Der Startpreis fürden Diesel beträgt 65.420 Euro, der Benziner beginnt bei 66.310 Euro.Hochwertige Serienausstattung, viele Assistenzsysteme, Top-KonnektivitätDas Sondermodell glänzt neben tollen Fahreigenschaften mit einer besondersumfangreichen Ausstattung. Das charakteristische Offroad-Design mit spezifischenFront- und Heckstoßfänger, einem Unterfahrschutz sowie schwarzenKunststoffverkleidungen an Radhäusern, Seitenschwellern und den unterenTürbereichen schmückt auch den Superb Combi Scout Final Edition. Als Felgenkommen 19-Zöller im Design Manaslu zum Einsatz. Im Interieur erzeugt dieMicrofaser-Lederausstattung in Kombination mit den Dekoreinlagen in Esche-Braunein stimmiges Gesamtbild. Für Wohlfühlatmosphäre sorgen die 3-Zonen-KlimaanlageClimatronic, beheizbare Vorder- und Rücksitze sowie das beheizbare, mit