Deutsche Bank senkt Ziel für Lanxess auf 39 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess nach einer Gewinnwarnung von 47 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der eingetrübte Ausblick des Spezialchemiekonzerns sei eine Delle in der Erfolgsbilanz des Managements, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 bis 2025 um 16 bis 49 Prozent./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2023 / 07:28 / CET

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 26,31EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Deutsche Bank

Kursziel: 39 Euro