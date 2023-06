Bundesverwaltungsgericht zu LNG-Pipeline in Wilhelmshaven Anbindungsleitung darf nur bis 2043 fossiles Erdgas transportieren

Berlin (ots) -



- Deutsche Umwelthilfe hatte gegen unbefristeten Betrieb der

LNG-Anbindungsleitung WAL I in Wilhelmshaven mit fossilem Gas geklagt

- Gericht stellt klar: Zeitliche Begrenzung bis 2043 für Terminal gilt auch für

gesamte Infrastruktur wie Anbindungsleitung

- Klage der DUH zulässig: Umweltorganisationen dürfen LNG-Vorhaben und deren

Klimawirkung rechtlich überprüfen lassen



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat gestern zwei wesentliche Aussagen zu

LNG-Vorhaben in Deutschland getroffen: Die zeitliche Begrenzung für

LNG-Terminals gilt ebenso für deren gesamte fossile Infrastruktur, also auch für

Pipelines. Außerdem dürfen Umweltorganisationen LNG-Vorhaben gerichtlich

überprüfen lassen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte gefordert, die Nutzung

der Leitung mit fossilem Gas auf zehn Jahre zu beschränken und ab dem 1. Januar

2033 ausschließlich für grünen Wasserstoff und dessen Derivate rechtlich

zuzulassen. Hilfsweise hatte die DUH zudem gefordert, dass der vom

niedersächsischen Landesamt für Bergbau und Energie unbefristet genehmigte

Betrieb der Leitung mit fossilem Erdgas immerhin auf einen bestimmten Zeitpunkt

befristet wird. Das Bundesverwaltungsgericht hat der Befristung bis 2033 zwar

nicht entsprochen, jedoch eine Befristung auf 2043 eingeräumt.