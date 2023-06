Hamburg (ots) -



- Der Shell Recharge-EV-Driver-Report 2023 ist einer der größten europäischen

Umfragen unter Fahrern von Elektrofahrzeugen und gibt aktuelle Einblicke über

die Einschätzungen von fast 25.000 Befragten.

- Der Report zeigt auch ein gesteigertes Reichweitenvertrauen von E-Autofahrern.



Die von Shell (https://shellrecharge.com/de-de) in Auftrag gegebene und von

LCP-Delta (https://lcpdelta.com/) durchgeführte Studie zeigt, dass die Akzeptanz

von Elektrofahrzeugen in mehreren europäischen Schlüsselmärkten weiter zunimmt.

Die Ergebnisse des aktuellen Reports stehen auch im Einklang mit den steigenden

Verkaufszahlen von E-Fahrzeugen weltweit.[1]





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Shell Recharge-EV-Driver-Report 2023 ist eine der größten Umfragen, die sichmit den Einstellungen und Verhaltensweisen von E-Autofahrern in Europaauseinandersetzt. Im vierten Jahr in Folge sind in der aktuellen Analyse fast25.000 E-Fahrzeugfahrer aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, denNiederlanden und Großbritannien befragt worden.Einige wichtige ErkenntnisseLaut Report haben 42 % der Befragten innerhalb des letzten Jahres und 67%innerhalb der letzten zwei Jahre ein E-Fahrzeug gekauft. Dieses signifikanteWachstum wird vom Markt für neue E-Fahrzeuge dominiert - 87 % der befragtenE-Autofahrer haben ihr Fahrzeug als Neuwagen gekauft (die Durchschnittszahl füralle Neuwagen in Europa beträgt nur 27%).[2]Die Daten des Reports zeigen ebenso deutlich, dass die Erfahrungen vonE-Fahrzeugfahrern in der Praxis durch die technologischen Fortschritte sowie denAusbau der Ladeinfrastruktur positiv beeinflusst wurden:- Nur noch 14 % gaben an, dass sie auf längere Fahrten verzichten.- Die Zahl der Befragten, die mit einem E-Fahrzeug in andere europäische Länderreisen und dabei gute Erfahrungen mit dem Laden gemacht haben, ist um 5 %gestiegen.- E-Autofahrer werden immer entspannter, was ihre Ladezeiten angeht: 47 % derBefragten gaben an, dass sie nicht mehr täglich laden müssen.Florian Glattes (https://www.linkedin.com/in/florian-glattes-1986316/) ,Vizepräsident für E-Mobility Solutions bei Shell, kommentiert den Report: " DieWachstumskurve bei der Einführung von E-Fahrzeugen ist aus den Daten klarersichtlich, und es ist ermutigend zu sehen, dass viele Fahrer ihre Erfahrungenals positiv empfinden. Wenn wir jedoch weiterhin so schnell wachsen wollen, mussdie Industrie auf die Bedürfnisse der E-Autofahrer eingehen und übergreifendzusammenarbeiten, um Eintrittsbarrieren zu beseitigen und das Fahrererlebnisweiter zu verbessern."Die Forderungen der EV-Fahrer werden immer deutlicherEine Forderung ist ein weniger komplexer Mix aus Apps und Karten. Fast ein