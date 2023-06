BGH im Abgasskandal vor Diesel-Wende? / Gerichte könnte mit Urteilen Hürde für erfolgreiche Klagen dramatisch senken

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Die große Diesel-Wende im Abgasskandal kann am Montag, 26. Juni2023, vollzogen werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt imDiesel-Abgasskandal drei exemplarische Fälle zu VW, Audi und Mercedes, dieAuswirkungen auf die komplette Automobilbranche haben werden. Die Richter desDiesel-Senats am BGH wollen klären, wie sich ein Urteil des EuropäischenGerichtshofs (EuGH) vom 21. März 2023 auf die zukünftige Rechtsprechungauswirkt. Der EuGH hat die Hürde für Schadensersatzansprüche von Autokäufern imVergleich zum BGH deutlich gesenkt. Wenn Karlsruhe der Auffassung aus Luxemburgfolgt, könnte eine Welle von Klagen folgen, nicht nur gegen Volkswagen, sonderngegen die restlichen Hersteller von Dieselfahrzeugen wie beispielsweise Audi,Mercedes, BMW, Opel und Fiat.Aus Sicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer sind derzeit die Chancen der Verbraucherauf Schadensersatz enorm gestiegen. Dr. Stoll & Sauer rät Betroffenen zuranwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Mehr Infos zuden Entwicklungen am EuGH(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster) und BGH(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/bgh-urteil) gibt es auf unserenSpezial-Websites.Knapp 2000 Diesel-Verfahren am BGH noch anhängigAm Bundesgerichtshof (BGH) sind noch etwa 2.000 Dieselverfahren anhängig,während es in den unteren Instanzen rund 100.000 sind. Seit der EuGH sich imSommer 2022 dahingehend geäußert hatte, dass die Hürden für Ansprüche derVerbraucher gegen die Diesel-Hersteller gesenkt werden sollen, warten diemeisten Gerichte auf die Entscheidungen der beiden obersten Gerichte und setztendie Verfahren aus. Mit dem neuen Diesel-Urteil möchte der BGH Leitlinien für dieuntergeordneten Instanzen festlegen. In der ersten mündlichen Verhandlung am 8.Mai 2023 tendierte der Diesel-Senat des BGH zu einer neuen,verbraucherfreundlichen Rechtsprechung. Hier kurz zusammengefasst, was am 8. Mai2023 verhandelt wurde:- Das Gericht will offensichtlich einen neuen Schadensersatz ins Spiel bringen.Die Richter haben dabei den Begriff"Differenzhypothesenvertrauensschadensersatz" geprägt. Aus Sicht des Gerichtshaben die getäuschten Verbraucher durch die Abgasmanipulation nicht nurVertrauen verloren, sondern es ist ihnen hypothetisch auch ein Schadenentstanden. Dieser Schaden ergibt sich aus möglichen Stilllegungen derFahrzeuge, wenn sie nicht in einen gesetzeskonformen Zustand gebracht werden