KI-Durchbruch in China? Diese drei Aktien könnten profitieren!

Die KI fühlt sich in China scheinbar pudelwohl: Ihr Datenhunger findet hier besten Treibstoff, Pekings internationaler Führungsanspruch speist sie mit den nötigen finanziellen und regulatorischen Mitteln. "Wir glauben, dass Chinas KI-Entwicklung an einem Wendepunkt steht, der den Wandel des Verbraucherverhaltens und der Wirtschaft vorantreiben und, was noch wichtiger ist, die Verbreitung von Technologien in der gesamten Wirtschaft beschleunigen wird", schreibt Morgan Stanley in einem Bericht vom 19. Juni. Insgesamt beziffert die US-Bank Chinas KI-Potenzial auf 7,4 Billionen US-Dollar.

Die gute Nachricht für Anleger: Laut Morgan Stanley profitieren von Chinas KI-Revolution in erster Linie Börsenkonzerne, die auch in den USA notiert sind. Explizit nennt die Investmentbank die drei Tech-Giganten Alibaba, Baidu und Tencent – und spricht aufgrund ihrer reichhaltigen Datenressourcen und immensen Investitionen von sogenannten "KI-Enablern".