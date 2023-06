Deutscher Bankenrettungsfonds schließt auch 2022 mit Gewinn ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Bankenrettungsfonds FMS hat auch das Jahr 2022 mit Gewinn abgeschlossen. Der Jahresüberschuss belief sich auf 1,3 Milliarden Euro, wie die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur am Freitag in Frankfurt mitteilte. Im Jahr 2021 hatte der aus Steuergeldern finanzierte Fonds erstmals seit 2017 wieder Gewinn gemacht und Plus von 529,8 Millionen Euro ausgewiesen.

Positiv bemerkbar machte sich im Ergebnis erneut die Erholung des Kurses der Commerzbank -Aktie. Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) hält im Auftrag des Bundes 15,6 Prozent der Anteile des Frankfurter Konzerns. Der deutsche Staat hatte die Commerzbank in der Finanzmarktkrise 2008/2009 mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrt und ist seither größter Einzelaktionär des Instituts.