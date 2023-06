Wirtschaft Weitere Leitung zu LNG-Terminal in Wilhelmshaven genehmigt

Hannover/Wilhelmshaven (dts Nachrichtenagentur) - In Niedersachsen haben die Behörden am Freitag den Bau und Betrieb einer zweiten Anbindungsleitung an das provisorische LNG-Terminal in Wilhelmshaven genehmigt. Die "WAL 2" soll durch eine circa zwei Kilometer lange Leitung Erdgas transportieren und könne zukünftig auch für den Transport von Wasserstoff genutzt werden, teilte das zuständige Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) mit.